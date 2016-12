12 cm

Zkoušel jsem udělat nějaké cool fotky s použitím lup: znáte to - obličej s lupou před okem atd. Od větších lup s menším zvětšením jsem postupoval ke stále menším lupám ovšem s mohutnějším zvětšením až skončil u drobné entomologické lupy(12x). A její průzor nebyl o moc širší než u plastového mikroskopu z Ukrajiny, který jsem kdysi dostal pod stromeček(pro pozorování hmyzáků byl skvělý a jeho 60násobné zvětšení úplně stačilo). Takže jsem se vykašlal na lupy a přešel na mikroskop. Nečekaně digitál Nikon Coolpix (3x optický zoom, 5MPx) zvládal zaostřit(po vychytání nastavení a hlavně osvětlení, s tím nastavením to nebylo zas tak složité - jen makro a zazoomovat tak 2 až 2,5 krát aby se mikroskopem snímaný kruh roztáhl do větší šířky displeje/fotky) po přiložení objektivu k tubusu mikroskopu(které k sobě rozměry skvěle padly- že by standardizace?;)). Osvětloval jsem zvenku lampičkou s 20 watovou zářivkou a to dvěma způsoby: u neprůhledných objektů hlavně z vrchu, u průhledných objektů klasicky průsvitem skrz onen objekt zespodu(na následujících fotkách ale žádný takový opravdu průhledný objekt není, ovšem zespodu je nasvícena končetina potápníka). V popiscích obrázků je uvedeno zvětšení 200x, což je odhad: 60ti násobné zvětšení mikroskopem krát téměř 3násobné zvětšení foťákem a navíc výsledná fotka byla v rozlišení 2592x1944(a z ní byl udělán výřez, takže zdroj dalšího zvětšení při zobrazování na monitoru).Jestli je to alespoň zhruba správně jsem zkontroloval porovnáním skutečné velikosti oka svižníka (méně než 1mm:odhad 0,7mm) s velikostí na fotce(cca,po resize na zhruba třetinu originální velikosti): dle tohohle tedy zoom 170x…různé fotky ale měly různě upravené rozlišení, těch 200 by tedy mělo být objektivní, ne jen machrování;)

Nafoceno je pár kousků z moji staré sbírky brouků a zelný lístek květu slunečnice.

Na dalších fotkách jsou krystalky olova: to jsem olověné potrubí(dříve běžně používané, kvůli toxicitě-ovšem nijak velké, bylo rušeno…ale spíše se už nedávalo do nových budov, vytlačené levnějším plastovým potrubím) dal do octa, nechal pár týdnů reagovat až se všechen ocet volně vypařil(no prostě nechal v garáži a zapomněl tu sklenici sledovat;)), pak zalil další dávkou octa a výsledný roztok(octanu olovnatého) nalil do zkumavky se zinkovým plíškem(ten pro změnu vykuchaný z monočlánku). Plíšek rychle narůstal do objemu tvořícími se krystaly olova.

