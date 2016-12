Celý tento blog budu vést podobným směrem jako třeba

,

,

atd...ale trochu více zaměřené na biotechnologie, chemii. Semtam budu jen linkovat články, které by podle mě neměly zapadnout, taky se občas pokusím o něco delšího(viz třeba hned druhý příspěvek)

Inspiruju(zjišťuju novinky)se převážně ze stránek v následujícím seznamu(tvoří dostatečně hustou síť takže mnohé články se objevují ve víceru z nich, nic podstatného mi tak snad neunikne).V seznamu jsou i vyloženě zpravodajské/publicistické s tránky-kam prosáknou opravdu jen ty nejpopulističtější články(hlavně tedy

, jaderná energetika, životní prostředí, medicína, robotika).

Občas napíšu i něco typicky blogového: moje osobní pozorování, zkušenosti, tvorba...např cestopisy,

, recenze knih.

Pište

co nejvíce komentářů-potřebuji nějakou zpětnou vazbu(výtky na formu článku , téma , použitý jazyk, do textu budou vmíseny i moje názore, takže do těch taky ryjte ); chvilku mě v psaní tohohle blogu udrží vlastní nadšení, ale psát jen pro sebe by mě

, jakkoliv je psaní lepší než jen přemýšlení,navíc vysvětlující psaní pro někoho, kde není možno přeskočit argumentační krok jako při přemýšlení (a právě semtam ignorovaná argumentační mezera může vduchu vypadající teorii dost pokazit...)

takže ony

linky:

a

:nejznámější české přírodovědecké popularizační stránky



a

: transhumanistické stránky





a

a

:

anglicky psnaé popularizace



a

a

nanotech-now.com

: nanotechnologie



: open acces journal biologie





a

:zprávy sestavené( spiderem )výběrem z netu



:stručné zpravodajství



a

:skvělé nástroje když něco nevíte